Ngonge può debuttare contro l’Inter e giocare da titolare contro la Lazio Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 20 gennaio 2024)puòdala.Lo scrive ladello Sport che evidenzia come l’emergenza nel Napoli sembra che stia finendo. Un’emergenza che sta per finire, quantomeno a livello numerico. Nelle ultime ore il Napoli ha accolto nel suo quartier generale di Riad anche i due ultimi acquisti, Hamed Traorè e Cyril, arrivati in Arabia Saudita nella serata di ieri. Se per l’ex Sassuolo e Bournemouth si tratta di un modo per cominciare a conoscere i propri compagni e lavorare da subito alla ricerca della miglior condizione, l’arrivo dell’ex Verona è strategico anche in chiave Supercoppa:, uomo chiave per la ...