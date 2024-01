Netanyahu gela Biden su Gaza | nessuna sovranità palestinese Raid israeliano su Damasco

(Di sabato 20 gennaio 2024) «Israele deve mantenere il pieno controllo della sicurezza della Striscia per garantire chenon rappresenti più una minaccia per Israele, e questo è in conflitto con la richiesta di». Questa - secondo l’ufficio di- la posizione ribadita da Benyaminnella conversazione di ieri con Joe- ha aggiunto l’ufficio riferendosi ai resoconti...

Giorno di guerra numero 28. Il segretario di Stato Usa Blinken per la seconda volta in Israele . Il leader del partito sciita libanese rompe il ... (ilgiornale)

Gaza, Israelele trattative 'Per distruggere Hamas, Israele continuerà ad agire nell'assoluto ...palestinesi come scudi umani è parte integrante della strategia del gruppo - l'accusa di-...Hamasle speranze di tregua a Gaza mentre l'esercito israeliano continua a martellare la Striscia e ... Un ultimatum seccamente respinto da Benyamin: "Non ci fermeremo. Hamas non ha altra ...Decine di manifestanti, compresi familiari dei rapiti a Gaa, stanno protestando da ieri sera nei pressi della residenza privata a Cesarea (nord di Tel Aviv) del premier Benyamin Netanyahu chiedendo ...Nuovo colloquio tra il presidente americano Joe Biden e il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Al centro della telefonata la possibilità di ...