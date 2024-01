NBA | risultati della notte 20 gennaio | Denver espugna Boston | Murray fa vincere Atlanta sulla sirena

Leggi su oasport

(Di sabato 20 gennaio 2024) Nellaitaliana di oggi si sono giocate sette partitestagione 2023-2024 di NBA . Con Golden State-Dallas rinviata, l’attenzione era soprattutto per il big match tra, ma non è stata l’unica sfida affascinantenottata. Andiamo a scoprire come sono andate a finire le partite. Partiamo subito dal big match, con iNuggets che hannoto il campo deiCeltics per 100-102. Match tiratissimo, spettacolare e che costa ail primo ko interno stagionale. Padroni di casa cui non basta toccare il +12 nel secondo quarto, conche rimonta e nel finale di quarto quarto scappa via guidato dai 35 punti di Jamale dalla tripla doppia sfiorata da ...