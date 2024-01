Nazionale | Spalletti in visita all’Under 16 per il Torneo dei Gironi

(Di sabato 20 gennaio 2024) Luciano, Commissario Tecnico dellaazzurra, è andato a farea Coverciano ai giovani calciatori durante la seconda giornata deldei, in cui è impegnata la categoria Under 16. Il ct ha incontrato il Coordinatore delle Nazionali giovanili, Maurizio Viscidi e il suo staff per informarsi e conoscere i futuri rappresentanti dell’Italia. SportFace.

Luciano Spalletti , commisario tecnico della Nzionale Italia na ed ex allenatore del Napoli, intervi stato dalla Rai per uno speciale ‘un anno di ... (terzotemponapoli)

"Abbiamo la responsabilità di provare a ottenere il meglio", dice il ct azzurro in vista degli Europei FIRENZE - "Non possiamo tirarci indietro, ... (ilgiornaleditalia)

Ora, la prossima destinazione di Mario Balotelli per tornare Super e, magari, staccare un biglietto per il prossimo Europeo, in Germania, con ladi Luciano, dovrebbe essere ...Diverse le presenze con gli azzurri anche se non tantissime da titolare perchégli ha sempre preferito Anguissa e Zielinski nel centrocampo dei partenopei. Ora è più chiaro Sì, è lui: ...Difficile da riconoscere così di primo impatto, forse i più attenti avranno capito di che giocatore si tratta ma negli ultimi mesi è davvero cambiato tantissimo. E se vi dicessimo che è passato anche ...Luciano Spalletti, Commissario Tecnico della Nazionale azzurra, è andato a fare visita a Coverciano ai giovani calciatori durante la seconda giornata del Torneo dei Gironi, in cui è impegnata la ...