Napoli | tentato duplice omicidio alle Case Nuove | un arresto | è la vittima dell' ultimo agguato

... club arabo che è da settimane anche sulle tracce di Politano del. Inutile, a quanto pare, il tentativo via Zoom del ds del club, Dominico Titi , che nei giorni scorsi hadi convincere ...Affidato in prova come impiegato in un bar di Mugnano di, l'uomo è finito nuovamente nei ... Appena ha visto i militari entrare, hadi disfarsi di un sacchetto contenente 10 bustine di ...Il Tribunale aveva concesso ad un 46enne di Lusciano una nuova opportunità. Affidato in prova come impiegato in un bar di Mugnano di Napoli, l’uomo è finito nuovamente ...Mazzarri per due mesi ha tentato di appropriarsi del Napoli e della sua gioiosa vocazione, l’ha assorbito, ha provato a farlo suo, provando a fargli esprimere la propria natura, rimasta però soffocata ...