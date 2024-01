Napoli | subito a lavoro Traorè Uno a parte | l’allenamento prima dell’Inter

Leggi su inter-news

(Di sabato 20 gennaio 2024)in allenamento in vista della finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter.volta con il gruppo per il nuovo acquisto, mentre uno lavora a. Di seguito il report ufficiale.DELLA FINALE – “Ilsi è allenato questa mattina a Riyadh. Gli azzurri preparano la finale di EA Sports FC Supercup contro l’Inter che si giocherà lunedì 22 gennaio allo “Al-Awwal Park Stadium” alle ore 20 italiane (22 locali). La squadra ha iniziato la sessione con una fase di riscaldamento e torello. Successivamente il gruppo ha svoltotecnico tattico e partitina finale. Primo giorno di allenamento perche ha fattopersonalizzato in campo. Cajuste e Mazzocchi hanno lavorato in ...