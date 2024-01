Napoli | sparatoria alle Case Nuove | 80 colpi tra la folla Il 18enne ferito arrestato per l’agguato all’attore de “La paranza dei bambini”

Si chiama Mario Amaro il 36enne ferito a colpi d’arma da fuoco ieri a San Giovanni a Teduccio. Gli aggressori hanno sparato in via delle ... (teleclubitalia)

Napoli , sparatoria in strada. Feriti un 19enne e una passante di 69 anni . Fermate cinque persone Il 18 gennaio 2024, intorno alle 20:00, in corso ... (361magazine)

«Ho vissuto un incubo». La 68enne napoletana colpita per errore durante un agguato a colpi d?arma da fuoco, mercoledì scorso, non riesce ancora a ... (ilmattino)

L'inchiesta sullaal Corso Lucci in cui è stata ferita una passante: almeno ottanta i colpi esplosi tra la folla alle 18.30. Quattro le pistole utilizzate. Verifiche in corso sulle due armi trovate in un ...... pregiudicato ritenuto vicino ad ambienti criminali del centro di. Moffa è stato infatti colpito alle gambe. Nel quartiere in cui è avvenuta l'ennesimae nell'intera città, intanto, ...Per comprendere la matrice della sparatoria si ragiona anche sulla figura di Moffa ... Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha annunciato l’invio a Napoli di 165 poliziotti 58 carabinieri e 45 ...La sparatoria è avvenuta in corso Arnaldo Lucci, nei pressi della stazione di Napoli. Una donna di 68 anni è stata colpita di striscio da uno dei proiettili vaganti: sono stati oltre 50 i bossoli rinv ...