Napoli | la donna ferita per errore alle Case Nuove | “Si rischia la vita per niente | temevo di morire”

Leggi su teleclubitalia

(Di sabato 20 gennaio 2024) “Un incubo. Non riesco ancora a crederci.di: il pensiero è andato ai miei familiari”. A parlare, in un’intervista al Mattino, è ladi 68 anni colpita da un proiettile all’addome durante una sparatoria avvenuta mercoledì scorso in corso Arnaldo Lucci, nei pressi della stazione di, parla laL'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.