Napoli-Inter | Rapuano arbitro della finale di Supercoppa Italiana

Leggi su sportface

(Di sabato 20 gennaio 2024) Antoniosezione di Rimini dirigerà, ladia Riad, in Arabia Saudita. E’ sull’esperto direttore di gara romagnolo che ricade la scelta di Rocchi, il designatore per una partita così complessa ha deciso di schierare undi polso e in una buona forma. Da sottolineare la particolarità di questa scelta, forse presa in extremis, visto cheè reduce proprio dall’arbitrata a Monza nella sua ultima apparizione. Di seguito ecco la designazione completa.Lunedì 22/01 h.20.00Antonio COLAROSSI Valerio – TOLFO Alessio IV: DI BELLO Marco VAR: DI PAOLO Aleandro AVAR: AURELIANO ...