Napoli-Inter | non solo Mazzarri e Inzaghi in sala stampa | le attività della vigilia!

(Di sabato 20 gennaio 2024)è la finalissima di Supercoppa Italiana. Nerazzurri e azzurri si affronteranno lunedì, match in programma alle ore 20.00. La Lega Serie A ha presentato il programmavigilia, specificando gli orari delle varie. TUTTE LE? Ora la finalissima di Supercoppa Italiana tra. Domani è vigilia. In programma variedi entrambe le squadre. Oltre alla consueta conferenzadi Simonee Walter, per cui sono state definiti giorno e orari, la squadra nerazzurra si allenerà alle 14.30 all’Al Riyadh Club, con 15 minuti aperti anche ai media. Il, invece, lavorerà qualche ora dopo: alle 16.00 presso l’Al Shabab ...

Buone notizie per Walter Mazzarri, che vede arricchirsi la rosa a disposizione prima della finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter in ... (sportface)

... che vede arricchirsi la rosa a disposizione prima della finale di Supercoppa Italiana contro l'in programma lunedì. Cyril Ngonge e Hamed Traoré hanno infatti raggiunto il ritiro dela ...L'Empoli finora è riuscito a battere solamente tre squadre (Salernitana, Fiorentina e) e l'...le contromisure ad un Monza che vorrà subito voltare pagina dopo la batosta casalinga con l'(1 ...Alle ore 15 la Roma scende in campo in casa dell'Inter per ripartire dopo il brutto ko esterno in Coppa Italia contro il Napoli.Si rendono noti i nominativi dell`arbitro, degli assistenti, del IV Ufficiale, del VAR, dell`AVAR e dell`assistente di riserva che dirigeranno la Finale della Supercoppa.