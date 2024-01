Napoli-Inter e perché confermare la stessa formazione è un rischio

Leggi su inter-news

(Di sabato 20 gennaio 2024)assegnerà il primo trofeo nazionale stagionale. La Finalissima di Supercoppa Italiana, in programma a Riad in Arabia Saudita, vedrà nuovamente contro Inzaghi e Mazzarri. Poco più di un mese e mezzo dopo lo 0-3 nerazzurro a. Cambi diin vista? FORMAZIONI ALLO SPECCHIO – Esiste un’capace di battere la Lazio a Roma (0-2) e un’capace di batterla a Riad (3-0). Allo stesso modo esiste un’in grado di battere ilin Italia (0-3) e può esistere un’in grado di batterlo in Arabia Saudita. Un’diversa. La vittoria della Supercoppa Italiana passa anche dall’esperienza in Serie A già maturata in stagione. Il 17 dicembre 2023 Simone Inzaghi a Roma schiera dal 1? Yann ...