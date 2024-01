Napoli-Inter | definito il programma della vigilia | impegni e orari

(Di sabato 20 gennaio 2024) Domani saràdi, finale di Supercoppa Italiana. Ecco tutti gli, e i relativisquadra di Simone Inzaghi previsti per la giornata di domenica.– L’, dopo aver battuto in semifinale la Lazio, dovrà affrontare illunedì sera per provare ad ottenere il trofeoSupercoppa Italiana. Le prossime ore saranno ricche diper gli uomini di Simone Inzaghi, fra appuntamenti in campo e davanti alle telecamere. È stato reso noto pochi minuti fa ilnerazzurro di domani, alladi. Alle ore 8:30 italiane l’allenatoreista ...

Apprensione in vista della finale di Supercoppa tra Napoli e Inter per le condizioni di un titolarissimo : ora non c’è nessuno dubbi o sulla sua ... (spazionapoli)

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti supercoppa Sarà: i 7 a caccia del primo titolosi contenderanno il primo titolo italiano della stagione 2023 - 2024 nella ...Dove sonoe Milan, racconta chi c'è, chiedevano ieri gli spaesati giornalisti arabi quando hanno visto i calciatori die Fiorentina. Inutile dire che forse in Italia a qualche tifoso ...Si va verso il sold out per la finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Inter in programma lunedì. Napoli-Fiorentina non è stata un successo dal punto di vista delle presenze allo stadio in Arabia ...Le origini a Porto Tolle, il bisnonno militare, la delusione all'Inter, la gavetta nelle serie minori, il boom in Supercoppa: la storia segreta di un talento che, come dice Mazzarri, "diventerà import ...