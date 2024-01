Napoli-Inter | cambia tutto | accadrà in Arabia

(Di sabato 20 gennaio 2024) Direttamente da Riyadh giungono le prime informazioni circa, valida per la finale di Supercoppa italiana 2023/24. Le novità. La Supercoppa italiana ha finalmente conosciuto le sue due finaliste e, ironia della sorte, trattasi proprio dell’uscente Campione d’Italia nonché dell’ultima vincitrice della Coppa Italia. Un risultato analogo ha infatti caratterizzato-Fiorentina e-Lazio, dando ragione ad azzurri e nerazzurri che adesso si sfideranno nuovamente nella cornice dell’Al-Awwal Stadium. Il calcio d’inizio della finalissima è dunque atteso per le ore 20 di lunedì 22 gennaio, con le prime novità sul match che ci giungono direttamente da Riyadh. Rispetto alle prime due semifinali, infatti, ampimenti sono previsti in...

Napoli-Inter assegnerà il primo trofeo nazionale stagionale. La Finalissima di Supercoppa Italiana, in programma a Riad in Arabia Saudita, vedrà ... (inter-news)

Napoli lavoro in allenamento in vista della finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter. prima volta con il gruppo per il nuovo acquisto Traorè, ... (inter-news)

Napoli-Inter inizierà con le conferenze stampa della vigilia , che avverrano in coppia come di consueto per questo tipo di competizione. Rispetto al ... (inter-news)

Elisa Polli , attaccante dell’Inter Women decisiva oggi con il secondo gol realizzato contro la Roma per la vittoria in campionato, su Inter TV ha ... (inter-news)

che poi avrà una difficile trasferta a Firenze quando tornerà dall'Arabia e il 4 febbraio lo ... Arbitro : Maresca (). Assistenti : DI Iorio e Scatragli. IV uomo : Baroni. Var : Abisso. Avar ...Mg Milano 24/10/2023 - Champions League /- Salisburgo / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Lautaro Martinez - Oumar Solet Ilè ancora alla ricerca di un difensore centrale per ...Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di MRShare Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da ...Intervenuta ai microfoni di Inter TV al termine della vittoria contro la Roma per ... ci dà consapevolezza rispetto a quello che possiamo fare. Ora contro il Napoli sarà una partita tosta su un campo ...