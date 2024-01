Napoli | il report da Riyadh | le ultime su Cajuste e Mazzocchi

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 20 gennaio 2024) Archiviata la bella serata con la Fiorentina. sconfitta con un netto 3 a 0 in semifinale, ilprepara la sfida con l’Inter. Dopo la vittoriosa serata di giovedì, che ha visto ilimporsi per ben 3 a 0 sulla Fiorentina di Vincenzo Italiano, gli azzurri allenati da Walter Mazzarri sono in fase di preparazione per la finale che si giocherà lunedì con l’Inter. Una partita, quella contro i nerazzurri di Simone Inzaghi, usciti vittoriosi con il medesimo risultato contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri, che potrebbe segnare la svolta stagionale per i campioni d’Italia in carica, dinanzi alla possibilità di alzare anche in questa stagione un trofeo. Una sfida resa ancor più interessante dal fato, considerando che nel 2013 proprio Mazzarri vide scipparsi una supercoppa che avrebbe meritato a pieno a causa del clamoroso arbitraggio di Mazzoleni, una ...