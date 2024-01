Napoli | Fabio Viviani | “La caratura dei giocatori…”

Leggi su terzotemponapoli

(Di sabato 20 gennaio 2024), allenatore in seconda deldurante il periodo di Edoardo Reja e attuale tecnico dell’Hatta, è intervento su 1 Station Radio nel corso della trasmissione ‘1 Football Club’. Di seguito le sue dichiarazioni: La gara di ieri è stata un tuffo nel passato per il?“Per i tifosi si, tornare alla difesa a tre ha dato qualche remora. È stata un prestazione importante e cambiare il modulo, in una stagione complicata come quella attuale, può garantire alnuova determinazione, indurre la squadra a mettere qualcosa in più”. Un nuovo? Quanto è stato bravo Mazzarri a spiegare i dettami tattici del 3-4-3 ad una squadra che, da anni, gioca con il 4-3-3?“Mazzarri ha l’esperienza più che sufficiente per poterlo fare. Inoltre, anche se i calciatori sono ...