Napoli | commando di otto killer per vendicare un affronto | «Raid nella città inferno»

(Di sabato 20 gennaio 2024) Undi. Quattro pistole roventi, una ottantina di colpi a raffica in uno spazio di pochi metri quadrati. Scenario bellico in corso Lucci, a due passi dalla stazione centrale, in...

1494 " Alfonso II diventa Re di. 1533 " Enrico VIII d'Inghilterra sposa la seconda moglie ...Ciaccio Montalto viene ucciso sotto casa a Valderice nella sua Volkswagen Golf da uninviato .... Mossi da una furia cieca hanno imbracciato un fucile d'assalto e hanno sparato all'impazzata ... La buona notizia, si fa per dire, è che la fuga deldi sicari che nella prima serata di ...Un violento agguato ha avuto luogo mercoledì sera a Case Nuove, un quartiere nel cuore di Napoli. Il giovane di 18 anni, Nicola Giuseppe Moffa, è stato preso di mira in quello che sembra essere un rai ...Un commando di otto killer. Quattro pistole roventi, una ottantina di colpi a raffica in uno spazio di pochi metri quadrati. Scenario bellico in corso Lucci, a due passi dalla stazione centrale, ...