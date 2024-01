Mutuo tasso fisso 2024 | di quanto possono scendere? Le stime

(Di sabato 20 gennaio 2024): primi segnali incoraggianti sul fronte dei piani di ammortamento (anche se al momento sono visibili solo a chi ne accende uno nuovo). In pratica, i prezzi cominciano adopo anni di continui aumenti: incrementi che, soprattutto nel caso dei piani di ammortamento avariabile, hanno reso l’indebitamento “insostenibile” per le tasche di moltissimi risparmiatori. Una panoramica sulleper il prosieguo dell’anno.: primi segnali positivi: buona parte degli analisti comincia a evidenziare segnali visibili di assestamento sul caldo fronte dei piani di ammortamento ...

Nelle ultime settimane il costo delfisso è iniziato a scendere, anche se solo per i nuovi richiedenti. Dopo questa prima immagine positiva, anche ilvariabile vede i propri prezzi calare , mentre in contemporanea ...Il bollettino mensile dell'Abi (Associazione bancaria italiana) ha registrato a dicembre un... Questa tendenza negativa si è riflessa anche nelle compravendite assistite da, che sono scese ...Immagine positiva per i tassi, dopo il fisso anche il variabile. Crescono le possibilità degli sconti, ma dove arriveranno a fine anno Le analisi degli esperti.Ancora in forte calo erogato e importo medio dei mutui. Lavoratori o giovani coppie non comprano ma preferiscono divedere le spese ...