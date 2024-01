Multe autovelox | incassi milionari in Italia | “Ma a Napoli solo 18 000 euro”

(Di sabato 20 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiMagari lo apprezzerà il ministro Salvini, pronto ad una stretta sugli. Ma intanto, sui rilevatori di velocità, fa registrare un clamoroso primato negativo. Sono appena 18.700 gliincassati nel 2022, grazie alle sanzioni elevate, secondo il Codacons. E a meno di non considerarlo un record di guida virtuosa – ma ci pare improbabile – la cifra sembra incredibile. Specie se messa al confronto con altre città. Siamo infatti a distanza siderale da Firenze (23,2 milioni di), Milano (quasi 13 milioni), Genova (10,7 milioni) e Roma (6,1 milioni). Ma non si trattadelle aree metropolitane. I comuni nella zona del Salento hanno ottenuto in tutto circa 23 milioni di. “Il comune di Cavallino, ad esempio – afferma il Codacons -, ha ...

Il totale delle infrazioni accertate conammonta a 59.215 unità. Leper sosta vietata certificate tramite street control sono state 1.498. I semafori intelligenti, che multano chi ...Incassi record in Salento grazie agli. La provincia di Lecce si colloca tra le zone con gli introiti maggiori in tutta Italia con le infrazioni rilevate dai dispositivi disseminati in lungo e in largo su tutto il territorio. I ...le multe per sosta irregolare erano state 21.257 contro le 19.437 per eccesso di velocità, nel 2023 la statistica risulta totalmente ribaltata. Il motivo risiede, con tutta probabilità, ...Il Velo ok, la struttura a cilindro che ospita un alloggio per i rilevatori di velocità, è inservibile: in Veneto è cacciata alla persona che ha tagliato con ...