Muffin ripieni di marmellata | con un cuore iper goloso!

(Di sabato 20 gennaio 2024) Idisono dei pasticcini giganti,golosi! I bambini ne andranno matti, provate a prepararli per la loro merenda! Le loro piccole boccucce diventeranno enormi ad ogni boccone pure di gustarne un morso spropositato! Scommettiamo? A casa mia, accade proprio così, me ne sono accorta un pomeriggio. Ho visto tutto d’un colpo dei musetti furbetti trasformarsi in mandibole voracissime e i loro visini adorabili in parte ricoperti die briciole tanta era la loro ingordigia. Sono scoppiata a ridere fragorosamente. Pensate che sapendo bene quanto siano sani e genuini, ho addirittura concesso il bis, pur di godermi nuovamente la scena! Non contengono burro, ma yogurt e olio di semi. Leggeri e digeribili, sono così semplici da realizzare che li cucino spesso, anche per le ...