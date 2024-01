Moviola Udinese-Milan 2-1 | regolare il gol di Thauvin | LIVE NEWS

Episodio daal minuto 28 di- Milan , match valido per la 21giornata di Serie A. Christian Pulisic e Lorenzo Lucca sono stati protagonisti di uno scontro aereo in area di rigore, con il giocatore ...Milan: l'episodio arbitrale chiave del match valido per la 21ª giornata del campionato di Serie A 2023/24 L'episodio chiave delladel match trae Milan, valido per la ...1' Fischio d’inizio – Cominciata Udinese Milan. 3' Possesso palla del Milan – Rossoneri che partono subito forte. Possesso palla a cercare spazi ma l’Udinese è ben chiuso dietro. 5' Lovric chiuso in a ...Matri ha parlato a Dazn nel pre partita di Udinese Milan, valida per la giornata 21 della Serie A 2023-24 Le parole di Matri a Dazn nel pre partita di Udinese Milan, valida per la ventunesima giornata ...