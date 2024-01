Mourinho è più pragmatico che difensivo | gioca il calcio che le sue squadre possono giocare The Athletic

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 20 gennaio 2024) Il recente esonero diè stato molto divisivo, tra chi lo rimpiange e chi invece è contento che se ne sia andato. Ildi, più, è diverso da quello che “va di moda” e che piace di più, come quello di Guardiola. “The” cerca di spiegare come mai a distanza di vent’anni,piaccia di meno e lo fa argomentando con cinque ragioni. Prima ragione: il rapporto con i calciatori In primo luogo, è evidente che i calciatori prima o poi si stancano dicome figura di riferimento e finiscano per annoiarsi dei suoi metodi. Questo si è già visto con il Real Madrid, il Chelsea, il Manchester United, e il Tottenham e, in una certa misura, con la Roma. Allo stesso modo, vale la pena riconoscere cheoffre ...