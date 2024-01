Mourinho apre le porte all' Arabia

(Di sabato 20 gennaio 2024) E' il giorno del saluto di Roma a José, l'Olimpico ha esposto striscioni per il condottiero giallorosso entrato nel cuore dei tifosi, ma non troppo dei Friedkin che lo hanno esonerato martedì scorso dando a De Rossi l'onere e l'onore di continuare una stagione iniziata sotto una cattiva...

Il giornalista Paolo Ziliani non perde l’occasione per mettere in evidenza le disuguaglianze che esistono nel mondo del calcio italiano soprattutto ... (ilnapolista)

... match chel'esperienza da allenatore in Serie A dell'ex centrocampista giallorosso. L'Olimpico - sold out anche quest'oggi - si è diviso tra la contestazione per l'esonero di Josè(...Il colloquio Mendes - De Laurentiis ha infiammato la piazza divisa sull'arrivo del prode. Il portoghese prima di accettare il dorato esilio arabo vorrebbe rilanciarsi nel calcio che conta e ...Alle 18 si apre la ventunesima giornata di campionato, composta solo da sei partite per via delle quattro gare rimandate in cui sarebbero state impegnate Fiorentina, Napoli, Lazio e Inter, alle prese.Rese pubbliche le formazioni ufficiali di Roma-Verona. Daniele De Rossi sfida a distanza Mourinho, modificando subito il modulo ...