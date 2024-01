Mourinho ancora a Roma | ai tifosi | “Vi voglio bene”

Leggi su sportface

(Di sabato 20 gennaio 2024) Josénon hasalutato, dopo l’esonero dalla panchina dei giallorossi annunciato negli scorsi giorni. Oggi, a poche ore dall’esordio di Daniele De Rossi come guida della squadra della Capitale, è stato riconosciuto mentre passeggiava in Via del Corso. Sono stati alcuniad averlo fermato per un ringraziamento eha risposto: “Vi“. Alessio Boccali ha pubblicato il selfie sui social e in poco tempo è andato virale. SportFace.