Mourinho | accordo ad un passo | lo Special One torna già in panchina

(Di sabato 20 gennaio 2024)ad un! Ecco che cosa sta accadendo al tecnico, loOnegià in: dove sta per andare. Josélascia la Roma con un incredibile esonero deciso solamente pochi giorni fa. La proprietà ha deciso di sollevarlo dall’incarico per l’andamento particolarmente deficitario in campionato, ottenendo due finali europee consecutive Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Da giallorossi.net striscione contro friedkin e i calciatori Se il nome di Daniele De Rossi (oggi in conferenza stampa alla 10) mette d'un po' tutti per il su passato glorioso in giallorosso, Friedkin e giocatori non riceveranno di certo un trattamento con i guanti ...Intanto non è escluso che ci siano addirittura code legali nella separazione trae il club ... Matias Vina si prepara a salutare definitivamente la Roma, che ha trovato l'per la ...Mourinho, accordo ad un passo! Ecco che cosa sta accadendo al tecnico, lo Special One torna già in panchina: dove sta per andare.L'ex tecnico della Roma, Jose' Mourinho, avrebbe accettato di diventare il nuovo allenatore di uno dei club della Pro League dell'Arabia Saudita, ...