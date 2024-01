MotoGP 2024 | Presentazioni Top Team e 100 Km dei Campioni su Sky Sport | NOW e YouTube

Leggi su digital-news

(Di sabato 20 gennaio 2024) È tempo di accendere i motori dellasu Sky e in streaming su NOW con ledi alcuni dei topche si sfideranno nella stagioneche sta per iniziare.Si parte subito forte con ilGresini Racing, primo a svelare la nuova livrea in vista del Mondialeche scatterà a marzo in Qatar. L’attesa di scoprire la nuova moto di Marc e Alex Marquez finirà oggi pomeriggio, alle 18.30, con la diretta dalla discoteca Cocoricò di Riccione.Tutto pronto anche per il debutto della nuova Ducati Desmosedici GPcampione del mondo in carica. Lunedì 22 gennaio, dalle 10.30, Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini sveleranno la nuova moto nell’ormai tradizionale cornice di Madonna di Campiglio, dove cadranno i veli anche sulla Panigale di Alvaro Bautista e Nicolò ...