Morti i musicisti Luis Vasquez e Juan Mendez insieme alla 43enne Simone Ling Mistero sulle cause della tragedia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 gennaio 2024), musicista e produttore conosciuto come The Sotf Moon, 39 anni, è morto venerdi 19 gennaio. Con lui sono stati trovati senza vita anche il produttore techno(Silent Servant), 43 anni e la compagna di lui, 43 anni. Nessuna certezzamorte che secondo il coronercontea di Los Angeles sono collegate. Alcuni media parlano di incidente altri di overdose. Secondo la Cbs, i corpi sono stati trovati in una casa di Los Angeles. Soft Moon-, che ha suonato come supporter in tournée di artisti come Mogwai e Depeche Mode, ha pubblicato cinque album. Il musicista ha vissuto a Oakland fino al 2013, prima di trasferirsi in Italia per registrare il suo ...