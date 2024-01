Morte dell’ex presidente del Catanzaro Calcio | due medici a processo per falso

(Di sabato 20 gennaio 2024) Duedella casa di cura “Villa Caminiti” sono stati rinviati a giudizio dal giudice per l’udienza preliminare di Reggio Calabria Antonino Foti. Per entrambi l’accusa è diin relazione alladell’imprenditore ed exdelGiuseppe Cosentino, avvenuta il 13 luglio del 2020. Iassieme a un anestesista e un cardiologo sono già imputati nel primoper omicidio colposo che si sta celebrando sempre davanti al Tribunale di Reggio Calabria. L’imprenditore aveva subito un intervento chirurgico nella clinica “Villa Caminiti” di Villa San Giovanni: quando le sue condizioni si erano aggravate, Cosentino era stato trasferito prima nell’ospedale di Polistena, sempre in provincia di Reggio Calabria, e poi nel ...

Ha voluto piazzare una Bomba nella sua auto per liberarsi, una volta per sempre, del suo ex marito . Ma lui, un ufficiale della guardia di finanza, ... (open.online)

...ha deciso di rispondere per le rime alle affermazioni'... criticando il suo atteggiamento nella casa dopo ladel padre ... l'gieffina ha poi deciso di pubblicare un'altra storia e, in ...Per entrambi l'accusa è di falso in relazione alla'imprenditore edpresidente del Catanzaro calcio Giuseppe Cosentino, avvenuta il 13 luglio del 2020. Trimarchi e Messina - assieme ad ...