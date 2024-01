Monti Dauni | neve | scuole chiuse in alcuni paesi Meteo | maltempo | allerta per la Puglia oggi

(Di sabato 20 gennaio 2024) La foto è a corredo di una comunicazione del Comune di Faeto. Pur non essendo una situazione di emergenza, bla presenza dellastamani ha indotto il sindaco ad emettere ordinanza di chiusura di tutte le. Analoga decisione ad Anzano diL'articoloin per la proviene da Noi Notizie..

Lo ha disposto la Provincia di Foggia, a seguito di una richiesta avvenuta dal Comune deiche ha registrato rottura di una conduttura idraulica nelle vicinanze e che è a servizio dell'...Quest'anno la delegazione deidell'Unione Nazionale delle Pro Loco Italiane, guidata come sempre dal vulcanico Gerardo Lionetti, ha varato per la prima volta un vero e proprio calendario ...La protezione civile ha diramato un’allerta meteo per tutta la giornata di sabato 20 gennaio su tutta la provincia di ...L'allerta meteo gialla emessa dalla protezione civile è valida dalle 6 del 20 gennaio, e per le successive diciotto ore.