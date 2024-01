Monreale tra i 10 comuni virtuosi per il risarcimento danni da incendi estivi

commenta Nel Sud Sardegna è di un morto e di tre feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto lungo la statale 197San Gavinoe Guspini. La vittima è un turista francese di 59 anni; feriti altri due francesi e il titolare di un agriturismo. I quattro viaggiavano a bordo di un'auto che per cause ancora ...I vigili del fuocosono intervenuti questo pomeriggio, per un incidente sulla Statale 197 all'altezza del km 12.400i territori di San Gavinoe Guspini, dove per cause ancora da accertare un'auto è finita fuori strada ribaltandosi. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del ...MONREALE, 20 gennaio – Il Comune di Monreale è tra i dieci Comuni che hanno regolarmente presentato istanza ed è in regola per ottenere il risarcimento da parte del governo, per poterlo destinare ai c ...Un incidente con scontro frontale con un'automobile contromano è avvenuto nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 gennaio 2024 in centro a Cagliari.