Mobilità docenti 2024 | con la firma del Contratto si apre spiraglio solo per alcune categorie

(Di sabato 20 gennaio 2024) Un docente, immesso in ruolo nel 2021/22 e con titolarità ottenuta nel 2022/23 a seguito di trasferimento, è soggetto al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione per i neoassunti? L'articolo .

Mobilità a.s. 2024 /25, vincolo discendente dal trasferimento ottenuto in una delle scuole espresse nella domanda . E se nell'istanza erano presenti ... (orizzontescuola)

I docenti assunti in ruolo nel 2022 /23 non sono soggetti al vincolo triennale previsto per i neoassunti. Ecco perché. L'articolo Mobilità e ... (orizzontescuola)

I docenti assunti da concorso straordinario bis non possono presentare domanda di Mobilità in quanto ancora a tempo determinato. E quella di ... (orizzontescuola)

Valutazione del Master Il Master vale 1,25 punti per il concorso, 1 punto in Graduatoria provinciale (GPS) e 1 punto per quanto riguarda la.