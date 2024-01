Mkhitaryan generoso | in Inter-Lazio lezione gratuita per 94 minuti

(Di sabato 20 gennaio 2024) Henrikhè uno dei migliori in campo in(3-0), semifinale della Supercoppa Italiana 2023. L’armeno serve l’assist per il 3-0 finale di Davide Frattesi, ma è solo l’highlight più luminoso di una prestazione totale. PROFESSORE IN CAMPO –di ieri è unadi calcio, l’ennesima, che Simone Inzaghi rifila al collega Maurizio Sarri. E trovare un vero migliore in campo nei nerazzurri è difficile. Il premio assegnato a Nicolò Barella poteva comodamente andare a Federico Dimarco, Hakan Calhanoglu, Lautaro Martinez o Marcus Thuram. O anche a Henrikh. Che di tutti i compagni sopra citati è il più silenzioso e il meno evidente nel corso della gara. Ma che ancora una volta offre unamagistrale da professore ...

Calhanoglu 8 Divino in impostazione,anche in interdizione. Una partita completa condita ...6,5 Inserimenti e contributo prezioso al palleggio della sua squadra, serve a Thuram l'...... "Lautaro è un buon attaccante, ma come fa a non giocare Sanchez nell'Inter Giocae non ... Il gol che si è mangiato a porta vuota contro il Verona , su (troppo)assist di Barella, è ...È Antonio Rapuano l'arbitro designato per dirigere Monza-Inter, match valido per la 20esima giornata di Serie A. Il fischietto della sezione di Rimini ha ...Serie A: L’Inter piazza un poker e allunga in vetta alla classifica. Nerazzurri vincenti a Monza. Napoli al fotofinish ...