Minaccia la moglie | «Ti farò fare la stessa fine di Giulia» Arrestato

(Di sabato 20 gennaio 2024) un uomo romeno che da mesi la perseguitava Il 19 gennaio 2024, una donna di Mestrino, in provincia di Padova, ha denunciato il marito per minacce di morte. L’uomo, un 31enne romeno, avrebbeto di ucciderla se avesse lasciato la casa. «Tiladi», le avrebbe detto. Secondo la denuncia, l’uomo avrebbe iniziato are lada alcuni mesi, la pedinava e le controllava il cellulare. Le avrebbe detto che se l’avesse lasciato, l’avrebbe uccisa. L’uomo probabilmente non accettava la volontà della donna di separarsi. Aveva avviato le pratiche di separazione. La donna ha raccontato che le minacce dell’uomo erano sempre più insistenti e preoccupanti. Si sentiva sempre più in pericolo e ha deciso di denunciare ...