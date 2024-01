Mille soldati italiani a Gaza Il piano per il post conflitto

L'Italia è il Paese assieme alla Francia che fornisce più, oltre, a Unifil. Ha anche guidato la missione, con diversi generali. Inoltre, a detta di chiunque conosca la situazione sul ...Per la prima volta i servizi segreti militari di Kiev hanno detto di avere colpito la Russia con i droni fino nella regione di San Pietroburgo, la citt di Vladimir Putin, a quasichilometri dal ...Quando cominciano a volare razzi e colpi di artiglieria si chiudono nei bunker. Un motivo in più per andarcene e impiegare mille uomini in una missione a Gaza nella speranza che funzioni meglio. In ...Il ministro Antonio Tajani annuncia la disponibilità italiana a inviare militari nella Striscia, “qualora si rendesse necessaria una missione di pace” ...