Milan | Pioli chiede un centrocampista | la priorità e la decisione sul mercato

La PROBABILE FORMAZIONE del Milan contro l’Udinese per il Corriere dello Sport? Stefano Pioli non ha particolari dubbi Il Milan di Stefano Pioli si ... (dailymilan)

Yacine Adli in cabina di regia per Udinese-Milan . In attacco, ha recuperato e gioca dall'inizio Olivier Giroud nella fila dei rossoneri (pianetamilan)

ARTICOLI CORRELATI 19.01.2024 15:10ILPOTREBBE FINIRE IN MANO DEGLI INVESTITORI ARABI: ALCUNI EMISSARI DEL FONDO SAUDITA... Estratto da www.eurosport.it ...Ilsarà impegnato tra poche ore sul campo dell'Udinese, e in conferenza stampacommenta proprio il battibecco tra i due allenatori rivali: 'A me piaceva molto giocare a nascondino e poi ...Il Milan è sempre minuziosamente alla ricerca di opportunità sul mercato. La priorità della dirigenza rossonera è un difensore che possa rimpolpare un reparto.Il Milan si prepara alla sfida contro l’Udinese valida per la 21esima giornata di campionato dove Pioli potrà schierare la nuova difesa rossonera con gli innesti arrivati dal mercato invernale volti ...