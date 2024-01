Milan | Ismael Bennacer assente in Algeria-Burkina Faso

Milan , allarme rientrato per Ismael Bennacer : la risonanza ha dato esito negativo Sospiro di sollievo in casa Milan dopo la notizia di uno stop di ... (dailymilan)

Milan - allarme Ismael Bennacer : cosa filtra dai medici dell’Algeria

Milan, è allarme per Ismael Bennacer: accertamenti in corso, ecco cosa filtra dai medici dell’Algeria C’è apprensione in casa Milan per le ... (dailymilan)