Milan e Roma al centro degli interessi arabi | ma nessuna trattativa per la cessione

SERIE A-UDITEL , la nuova rubrica di BubinoBlog che si pone come obiettivo quello di analizzare gli ascolti delle squadre DELLA SERIE A. Come si ... (bubinoblog)

... lapunta a vendicarsi e a conquistare tre punti cruciali in ottica quarto posto. Alle 20:45 , Udinese esi affrontano in diretta, con telecronaca di Stefano Borghi e commento di Fabio ...terzo reduce dal 3 - 1 sulla. Due vittorie a testa nelle ultime 5 sfide a Udine. DOMENICA 21 GENNAIO 2024 La Casa dello Sport Day dalle 11:30 e dalle 14:30 In studio: Giorgia Cenni, ...Infatti i giovani granata,dopo aver eliminato l'Inter in Coppa Italia, con successo di misura per 1-0, e pareggiato con il Milan in campionato con il punteggio di 1-1, domani alle 13,00 saranno ...Ore 16:25 - Ore 14:44 - La Lazio interessata a El Ghazi, svincolato La Lazio starebbe pensando Anwar El Ghazi, ala destra svincolata dal Mainz . Il 28enne olandese di origine marocchina — che ann ...