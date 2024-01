Mi sono ammalata | il dramma di Corinne Clery | drastica decisione sul figlio

(Di sabato 20 gennaio 2024) "Mioè adorato da tutti ed è una brava persona ma non andiamo più d'accordo",lo ha detto nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5. "Io con lui vivevo un malessere terribile - ha continuato l'attrice - e non volevo mai essere invadente. Io non posso vivere questa brutta angoscia. Io non lo cerco e non ci parlo da sei anni". Subito dopo, una dolorosa confessione: "Lo ammetto, io miletteralmente. Non sapevo cosa avevo. I dottori mi dicevano che era una malattia psicosomatica. Mi gonfiavo come un pallone e mi sgonfiavo. Questo era il dolore e non riuscivo a tirarlo fuori. Così siamo arrivati al punto tale da dire 'separiamoci'. Io ho sperato che lui facesse un passo, ma non è stato così. Io non lo farò un passo verso di lui. Sai perché? Per amore. Deve ...

...della terapia intensiva e allo staff del Joali Being resort alle Maldive in cui si è"per ... Park ha voluto anche riconoscere i meriti del suo "team personale di eroi a casa" che si...Troppa acqua, si èdi artrite. Ha bisogno di cure la lavandaia di via della Grada, quella che, in bronzo, ... proprio lì, dove il canale di Reno entra in città e "dove per secoli si...Io non posso vivere questa brutta angoscia. Io non lo cerco e non ci parlo da sei anni. Lo ammetto, io mi sono ammalata letteralmente. Non sapevo cosa avevo. I dottori mi dicevano che era una malattia ...Io non posso vivere questa brutta angoscia. Io non lo cerco e non ci parlo da sei anni. Lo ammetto, io mi sono ammalata letteralmente. Non sapevo cosa avevo. I dottori mi dicevano che era una malattia ...