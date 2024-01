Meloni vuole dalla Turchia un' intesa sui flussi migratori

(Di sabato 20 gennaio 2024) Tappeto rosso al palazzo presidenziale di Vahdettina di Istanbul, per accogliere la presidente del Consiglio Giorgiagiunta nella giornata del 20 gennaio inper un bilaterale con il presidente Recep Tayyip Erdogan. Un faccia a faccia di oltre due ore per la prima giornata della...

Milano, 15 gen. (askanews) – C’è chi traccia un parallelo tra Marine Le Pen e Giorgia Meloni in Francia , per immaginare il futuro della prima, ... (ildenaro)

L’Europa presa come canovaccio per dispute interne non è la “cup of tea” di Piero Fassino , deputato dem, già presidente della Commissione Esteri ... (ilfoglio)

Si profila un nuovo Scudo penale in favore dei medici e del personale sanitario in generale. Oltre a una riforma della Colpa medica. L'articolo ... (lucascialo)

MILANO - 'C'è un grande spazio tra Giorgiae Elly Schlein ed è quello spazio che noi vogliamo occupare. I voti li andiamo a prendere là'. Lo ha detto il vicepremier, ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia Antonio Tajani ...Non ci gira intorno il leghista Matteo Montevecchi, consigliere regionale in Emilia - Romagna, spesso protagonista di prese di posizione in contrasto col governo. Nella bozza del nuovo piano ...Georgia Meloni ed Eddie Rama dopo aver firmato il 6 novembre a Roma un accordo sui centri per migranti in Albania Immagine: dpa I governi di Italia e ...Il problema non è il resort di lusso a Gubbio: ma di che si è discusso. E sulle riforme istituzionali si continua a opporre il rischio democratico e nessuna ...