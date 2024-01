Meloni-Erdogan | focus sui migranti e possibile sponda per contenere gli arrivi dalla Libia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 gennaio 2024) La missione in Turchia e dopo due di colloquio con il presidente turno Recep Tayyip, Giorgiasembra aver ottenuto un’intesa sul delicatissimo dossier. Una sorta dipergli, anche se è la rotta tunisina quella più attiva. La premier italiana ha ringraziato il presidente turco per gli sforzi di mediazione fra Ucraina e Russia, in particolare sull’accordo sul grano. Sul conflitto fra Israele e Hamas le posizioni diverse implicano un confronto meno proficuo.da qualche tempo ha infiammato i suoi attacchi verso Israele e ha recentissimamente paragonato il premier Netanyahu a Hitler. Fra il colloquio e la cena ufficiale, senza le consuete dichiarazioni finali alla stampa, ...