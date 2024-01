Meloni da Erdogan | focus sui migranti | dalla Turchia una sponda con la Libia

Erdogan offre una sponda per bloccare i flussi migratori dalla Libia verso l'Italia. Giorgia Meloni ottiene , in Turchia, il risultato che si ... ()

La premier strappa al Sultano un accordo per controllare la Libia e combattere gli scafisti. Ok a nuovi rapporti economici. Per l'Italia, poi, ... (liberoquotidiano)

... da Londra a Istanbul, dove è sbarcata ieri per colloqui e intese conanche sul versante, ...pur bravo Stefano Rolli ha voluto scherzare pesantemente nella sua vignetta sul lavoro dellaa ...La premier strappa al Sultano un accordo per controllare la Libia e combattere gli scafisti. Ok a nuovi rapporti economici. Per l'Italia, poi, Turchia significa un interscambio annuale di merci e ...Incontro tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente della Repubblica di Turchia Recep Tayyip Erdogan. L'incontro, durato circa due ore, è avvenuto nel palazzo presidenziale di ...Giorgia Meloni riceve da Recep Tayyip Erdogan una sponda per limitare i flussi migratori dalla Libia, cercando di replicare gli sforzi condivisi che hanno frenato quelli sulla tratta Turchia-Italia .