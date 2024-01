Meloni da Erdogan a Istanbul | si verso un' intesa sui flussi migratori dalla Libia

(Di sabato 20 gennaio 2024) La premier Giorgiaha da poco fatto il suo ingresso al palazzo Vahdettin, una delle residenze presidenziali a, per l'incontro con il presidente turco Recep Tayyp. Non sono...

La premier Giorgia Meloni in Turchia: prima dell’incontro col leader turco, la visita al mercato più grande e antico della città. «Venite in ... (corriere)

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è volata in Turchia per incontrare il presidente turco, Recep Tayyp Erdogan . Meloni ha fatto il suo ... (open.online)

La premier Giorgia, nella sua prima missione internazionale dell'anno e anche la prima da presidente di turno del G7, è arrivata in Turchia per incontrare il presidente, che resta fra ...La premier: 'Grazie per la mediazione sul grano'. Nell'incontro uno scambio di idee sulle relazioni Ue - Turchia. Verso un'intesa sui flussi migratori dalla LibiaTappeto rosso al palazzo presidenziale di Vahdettina di Istanbul, per accogliere la presidente del Consiglio Giorgia Meloni giunta nella giornata del 20 gennaio in Turchia per un bilaterale con il ...L'incontro fra la premier Giorgia Meloni e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, a quanto si apprende da fonti italiane, ha permesso fra l'altro un confronto sui grandi temi globali anche alla ...