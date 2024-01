Meloni a Istanbul | in corso l’incontro con Erdogan

(Di sabato 20 gennaio 2024) Prima del vertice la visita della presidente del Consiglio al al Gran Bazar Inl'incontro tra la presidente del Consiglio Giorgiae il Presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip Erdo?an. Prima di fare il suo ingresso a Palazzo Vahdettin per l'incontr consi è concessa una passeggiata al

Durante la sua visita in Turchia , la premier Giorgia Meloni , da poche ore atterrata a Istanbul , ha visita to il Gran bazar della città, uno dei più ... (ilfattoquotidiano)

Durante la sua visita in Turchia, la premier Giorgia Meloni , da poche ore atterrata a Istanbul , ha visitato il Gran de Bazar della città, uno dei più ... (liberoquotidiano)

(Agenzia Vista) Roma, 20 gennaio 2024 La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontra to il Presidente della Turchia Recep Tayyip Erdo?an . ... (iltempo)

Prima del vertice la visita della presidente del Consiglio al al Gran Bazar In corso a Istanbul l'incontro tra la presidente del Consiglio Giorgia ... ()

Prima di fare il suo ingresso a Palazzo Vahdettin per l'incontr con Erdogan,si è concessa una passeggiata al Gran Bazar di. Tra i banchi e le stradine del principale mercato della ...Passeggiata al Gran Bazar diper Giorgiaprima dell'incontro con Erdogan. La presidente del Consiglio tra i banchi e le stradine del principale mercato della città è stata accolta dagli applausi dei presenti, con ...In corso a Istanbul l’incontro tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip Erdogan.Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato il presidente turco Recep Tayyp Erdogan a palazzo Vahdettin, una delle residenze presidenziali a Istanbul. Il premier in mattinata - fanno ...