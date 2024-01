Meloni a cena da Erdogan in Turchia Ma prima si concede un caffè al Gran Bazar – Il video

(Di sabato 20 gennaio 2024) La presidente del Consiglio Giorgiaè volata inper incontrare il presidente turco, Recep Tayypha fatto il suo ingresso a Palazzo Vahdettin accolta dal presidente della Repubblica di, masi è concessa un giro al, uno dei più antichi del paese. La premier è stata applaudita da vari negozianti e passanti. «Come state, tutto bene?», ha detto a chi l’ha salutata in italiano: «Vivete qua?». «No, in Francia, però veniamo sempre in Italia», le ha risposto un uomo. «E tornate», l’invito rivolto dalla presidente del Consiglio, che durante la visita si è fermata anche da Havuzulu, uno storico ristorante ottomano. Il bilaterale è iniziato alle 16.30, a cui dovrebbe seguire unaal ...

Il 2024 è alle porte. E così si sbirciano gli oroscopi del nuovo anno per capire cosa accadrà. Ma è tempo di oroscopi anche per la politica. Capire ... (liberoquotidiano)

Giuseppe Conte è in piena ansia da prestazione. L'incoronazione a competitor principale della Schlein fatta dalla premier Meloni non gli è proprio ... (liberoquotidiano)

L’incontro è fissato in agenda alle 18.30 ora locale, le 16.30 in Italia. Sul tavolo anche il rafforzamento delle relazioni economiche bilaterali fra ... (ilsole24ore)

Leggi anche Italia - Turchia,da Erdogan: focus su migranti, crisi Medio Oriente e UcrainaLa presidente del Consiglio, Giorgia, è a Istanbul per la visita ufficiale in Turchia. Nel pomeriggio a Palazzo Vahdettin ha ... seguito da unaufficiale. In mattinata, fanno sapere da ...In corso a Istanbul l'incontro tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip Erdogan. Prima di fare il suo ingresso a Palazzo Vahdettin per l ...E’ durato oltre due ore a Istanbul il faccia a faccia tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente della Repubblica di Turchia Recep Tayyip Erdogan. L’incontro è avvenuto nel palazzo ...