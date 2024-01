Medio Oriente | gli accordi tra Iran e Pakistan

Dalla crisi in Medio Oriente all'Ucraina, senza trascurare l'importanza di un partenariato bilaterale che coinvolge anche un terreno sensibile come ... (ilgiornale)

La grande crisi delsi è allargata coinvolgendo Yemen, Iraq, Siria e Pakistan, vicino orientale dell'Iran. Tuttavia, non va dimenticato che il centro di tutto resta la Striscia di Gaza , con la guerra tra ...Rimane però l'incertezza per l'acuirsi delle tensioni in: lo stop del commercio attraverso Suez potrebbe provocare uno shock dei prezzi del commercio marittimo. A tal proposito, da ...La posizione di Schlein sull’Ucraina e il Medio Oriente, orientata verso il pacifismo, suscita interrogativi sulla sua fattibilità nel contesto geopolitico attuale. L’approccio di evitare l’invio di ...«Se la domanda è, se per la guerra in Medio Oriente ci sia una recrudescenza di antisemitismo, la mia risposta è sì. C’è un dibattito acceso sul rapporto tra antisemitismo e antisionismo. Quest’ultimo ...