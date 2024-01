Mazzarri in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Inter | definito l’orario

(Di sabato 20 gennaio 2024) Walterindi, finalissima di Supercoppa italiana. La Lega Serie A ha appenala data edelle attività in saladella partita.– Walterdella finalissima di Supercoppa Italiana,, incontrerà i media. Il tecnico azzurro sarà protagonista nella saladello stadio Al-Awwal Park Stadium domenica 21 gennaio a partire dalle ore 14.00 italiane in vista della partita, in programma lunedì alle 20. Dunque, dopo le ...

Zerbin entra e con una doppietta in tre minuti rende più rotonda la vittoria e fa esultare, ...L'allenatore del Napoli Walterdopo il match contro la Fiorentina, ha risposto alle domande della stampa alla sala conferenze dell'Al - Awwal Park 'I risultati sono figli di tante cose, come quando abbiamo perso delle ...Walter Mazzarri e gli orologi, una storia d'amore che è diventata ormai uno dei tanti meme degli appassionati di calcio, che ora potranno aggiungere una nuova foto sui social.