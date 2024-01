Mattarella | le guerre che si combattono ai confini dell' Europa ci riguardano

Leggi su agi

(Di sabato 20 gennaio 2024) AGI - "Leche siaici. Non soltanto perchè il ventoe morti,e distruzioni, degli odi percorre le distanze ancora più rapidamente di quanto non facciano le armi e incide sulle nostre esistenze, sulle nostre economie e soprattutto sulle nostre coscienze. Ciperchè l', rinata nel dopoguerra, ha iscritto la parola pace nella sua identità". Lo ha detto il presidentea Repubblica, Sergio, alla cerimonia per l'inaugurazione di Pesaro capitale italianaa cultura 2024. #: Leche siai ...