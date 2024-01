Mattarella | identità da pluralità culture | valore coesione sociale

(Di sabato 20 gennaio 2024) Pesaro, 20 gen. (askanews) – “E’ l’espressione delladelleche fanno così attraente la nostra Patria e che rendono inimitabile la nostra”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergiointervenendo alla Vitrifrigo Arena alla cerimonia per Pesaro capitale italiana della cultura 2024. “Radici che vanno, quindi, valorizzate e preservate, nella loro peculiarità. Radici che, tutte insieme, contribuiscono a definire l’immagine del nostro Paese”, ha aggiunto il capo dello Stato sottolineando che “l’unità d’Italia ha trovato con la Repubblica e il conseguente rispetto del sistema delle autonomie – per millenni, tanta parte della nostra tradizione – la possibilità di raccogliere il meglio delle tradizioni civiche delle nostre popolazioni e di esprimerle e consolidarle nei valori di ...

"Non soltanto - ha rimarcato- perche' il vento delle morti, delle distruzioni, degli odi percorre le distanze ancora piu' rapidamente di quanto non facciano le armi e incide sulle nostre ...Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio, intervenendo alla Vitrifrigo Arena alla cerimonia per Pesaro capitale italiana della cultura 2024. Le guerre che si combattono ai confini ...