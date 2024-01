Matija Popovic al Napoli | visite mediche in corso a Villa Stuart VIDEO

Matija Popovic nato l’8 gennaio 2006 in Germania, ma di nazionalità serba, è un talento acquistato delle giovanili del Milan in rampa di lancio e ... (cultweb)

Sarebbe definitivamente saltata la trattativa per il passaggio di Matija Popovic al Milan . Ecco le ultime in merito (pianetamilan)

I primi passi diin Italia . Nella mattinata odierna, il Napoli di Aurelio De Laurentiis ha accolto a Villa Stuart il talento classe 2006, soffiato alla concorrenza di Bayern Monaco e Manchester City. ...Ora tessererà il calciatore prima girarlo in prestito al Frosinone fino a fine anno Il Napoli ha chiuso un colpo in prospettiva molto importante.quelloi per, battendo la concorrenza di ...Il club azzurro ha vinto la corsa a Matija Popovic, attaccante classe 2006, tra i migliori 18enni d'Europa, appetito anche dalle big d'Europa come Bayern Monaco e Manchester City. E' risultata ...Visite mediche a Villa Stuart a Roma per l'attaccante Matija Popovic per poi iniziare la sua nuova avventura con il Napoli.