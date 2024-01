Massimo Osti Studio è l' incontro perfetto tra un marchio di moda e un laboratorio creativo

(Di sabato 20 gennaio 2024) «Ripartiamo da dove aveva lasciato» si legge su una delle foto nei mega moodboard installati nella location dove viene presentata la collezione di debutto del nuovo corso di, costola dell'universo C.P. Company, che idealmente riprende le mosse del genio della sperimentazione prematuramente scomparso nel 2005. In una Parigi fredda e piovosa, vicino al mitico cimitero di Père-Lachaise, in uno spazio industriale, che perfettamente si confà allo spirito di ricerca di, il figlio Lorenzo presenta il nuovo progetto che vuole privilegiare l'anima al business. «Abbiamo talmente tanti studi e ricerche nel cassetto che sarebbe un peccato lasciarli invecchiare», ci spiega. «Questo vuole essere unche li faccia diventare reali e continui il lavoro di scoperta tecnologica che mio ...

L'eredità di Massimo Osti - fondatore del marchio C. P. Company, oggi nel paniere della società di Hong Kong Tristate Holding - rivive in un nuovo marchio, svelato ieri a Parigi nell'ambito della fashion week: