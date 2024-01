Marocco vs Congo DR – probabili formazioni

(Di sabato 20 gennaio 2024) I favoriti della Coppa d’Africa cercheranno di fare un grande passo avanti verso le fasi ad eliminazione diretta della competizione quando affronteranno ilDR allo Stade Laurent Pokou domenica 21 gennaio pomeriggio. Nel Gruppo F della competizione sono presenti anche Zambia e Tanzania, che si affronteranno nell’altra partita del gruppo in questa sede subito dopo la conclusione di questa sfida tra le attuali leader del gruppo. Il calcio di inizio divsDR è previsto alle 15 Anteprima della partitavsDR a che punto sono le due squadreSebbene ilabbia vinto la competizione solo una volta nella sua storia, nel 1976, e sia arrivato in finale in un’altra occasione, nel 2004, attualmente vanta probabilmente la ...

Tra le big del torneo il Marocco è tra le poche a non avere deluso nella prima giornata e l’esordio contro la Tanzania è andato esattamente come ... (infobetting)

Per vederein streaming dall'estero occorre attivare una VPN , grazie alla quale è possibile superare il blocco geografico imposto dai provider di rete. Al momento la migliore VPN ... Seconda giornata della fase a gironi della Coppa d'Africa: il Marocco affronta il Congo allo Stade Laurent Pokou di San Pédro, domenica alle 15. Leoni dell'Atlante, vincitori nella gara d'esordio ...Partita valida per la seconda giornata del girone F del torneo africano: ecco tutto quello che c'è da sapere. Oggi pomeriggio, alle 15:00 ora italiana, Marocco e Repubblica Democratica del Congo si sf ...